¡Por problemas no para! Rebeca no se da abasto con los problemas que tiene con su hermana y su ex
Además de que Rebeca tiene grandes problemas con su expareja y padre de sus hijos, no entiende cómo hermana arriesgó a un niño por ver frutinovelas.
Rebeca no puede creer cómo su hermana, por ver frutinovelas, puso en riesgo la vida de un niño; ahora no quiere enfrentar su estupidez, pero Rebeca advierte que ella se encargará de hacer hacerla responder. Rebeca tiene tres hijos y desde que se separó del padre de ellos, se regresó a vivir con su mamá; ahora él quiere obligarla a regresar con él.