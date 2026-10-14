¿Cómo identificar fraudes sobre tu pensión? ¡Esto dicen los expertos sobre las pensiones millonarias!

¿Quién sí tiene derecho a una pensión? ¿Cómo identificar promesas engañosas sobre pensiones? La licenciada Sandra García, asesora inmobiliaria y patrimonial para explicarnos todo sobre las pensiones. ¿Sabías que nadie puede regalarte semanas de trabajo ante el IMSS? ¿Qué es la modalidad 40? ¿Qué es la ley 97? ¡Toma nota, comparte y evita los fraudes!