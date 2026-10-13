Mis hijos me odian por culpa de su abuela | Programa del 13 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Iván asegura que sus hijos lo odian por culpa de su abuela, quien no baja de ‘cero a la izquierda’ a su exyerno. Alejandro le advierte a su papá que no le interesa recuperar el tiempo perdido con él, pues los abandonó para irse con otra mujer. Por su parte, la concubina de Iván se niega a recibir en su casa a Alejandro, pues cayó en adicciones y malos pasos. ¿Lograrán ponerse de acuerdo por el bien de todos?