¡Le propuso acostarse de cucharita! Frida señala al novio de su mamá de acosador

Frida sólo quiere estar bien con su mamá y que Luis se aleje de ellas. Asegura que es injusto que su mamá esté molesta con ella por algo que hizo su novio. La pesadilla de Frida comenzó cuando la pareja de su mamá comenzó a acosarla; la mamá de Frida se enojó con ella. ¿Es normal que Frida buscara ver una película con el novio de su mamá? ¿En su recámara?