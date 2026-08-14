¡Le propuso acostarse de cucharita! Frida señala al novio de su mamá de acosador
Frida revela que la pareja de su mamá la ha acosado, pues le propuso ver una película ‘de cucharita’ en la cama de su mamá, quien se enojó con ella al enterarse.
Frida sólo quiere estar bien con su mamá y que Luis se aleje de ellas. Asegura que es injusto que su mamá esté molesta con ella por algo que hizo su novio. La pesadilla de Frida comenzó cuando la pareja de su mamá comenzó a acosarla; la mamá de Frida se enojó con ella. ¿Es normal que Frida buscara ver una película con el novio de su mamá? ¿En su recámara?