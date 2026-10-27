Le revelan a Azalia Ojeda todo lo que pasa en redes sociales tras su eliminación de La Granja VIP

Azalia Ojeda, la séptima eliminada de La Granja VIP habla sobre su experiencia dentro del proyecto y lamenta mucho su salida; sin embargo, quiere seguir participando, pero ahora siendo parte del público y seguir apoyando a su equipo. “La Negra” habla sobre el conflicto que tuvo con Rafael Mercadante, donde se dijeron de todo y finaliza apoyando fielmente a su equipo.