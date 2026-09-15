¡Los cacharon encuerados! A Coryna le ponen el cuerno con su mejor amiga

Coryna no puede creer que, después de que ella apoyara tanta a la que creía que era su mejor amiga, la traicionara de la peor manera. ¡A ninguno de los dos les importó que estuviera enferma! Coryna está muy enojada porque, mientras ella estaba en el hospital, su marido y su mejor amiga gozaban en su casa, en su cama. Coryna revela que hija los encontró encuerados en su cama.