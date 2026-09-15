¡Puros pretextos! Paulina dice que su examiga no libera a su esposo por su enfermedad
Ahora que la examiga de Paulina descubrió su romance con su esposo, quiere que lo deje libre, pero asegura que no lo hace poniendo de pretexto su enfermedad.
Paulina dice que su examiga Coryna es la culpable de que su marido se haya cansado de sus malos tratos; asegura que él sigue con ella por sus hijos y porque le tiene lástima. Ahora que Coryna descubrió su relación, Paulina quiere que Coryna lo deje libre. Además, Paulina dice que Coryna lo quiere retener a su lado con el pretexto de su enfermedad. ¿Será?