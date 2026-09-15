¡Puros pretextos! Paulina dice que su examiga no libera a su esposo por su enfermedad

Paulina dice que su examiga Coryna es la culpable de que su marido se haya cansado de sus malos tratos; asegura que él sigue con ella por sus hijos y porque le tiene lástima. Ahora que Coryna descubrió su relación, Paulina quiere que Coryna lo deje libre. Además, Paulina dice que Coryna lo quiere retener a su lado con el pretexto de su enfermedad. ¿Será?