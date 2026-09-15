Reymundo le puso el cuerno a su esposa enferma para satisfacer sus necesidades
Mientras la esposa de Reymundo lidia con compleja su enfermedad, él le puso el cuerno porque debe cubrir sus necesidades... ¡con la mejor amiga de su esposa!
Reymundo, esposo de Coryna y amante de Paulina, asegura que entre él y Coryna se terminó el amor desde hace mucho tiempo. Si Reymundo la engañó con su mejor amiga, fue porque su misma esposa la metió a su casa. ¡Que no se queje! A pesar de escuchar a los especialistas de la clínica de emociones, Reymundo justifica su infidelidad diciendo que debe cubrir sus necesidades de hombre.