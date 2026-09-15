Reymundo le puso el cuerno a su esposa enferma para satisfacer sus necesidades

Reymundo, esposo de Coryna y amante de Paulina, asegura que entre él y Coryna se terminó el amor desde hace mucho tiempo. Si Reymundo la engañó con su mejor amiga, fue porque su misma esposa la metió a su casa. ¡Que no se queje! A pesar de escuchar a los especialistas de la clínica de emociones, Reymundo justifica su infidelidad diciendo que debe cubrir sus necesidades de hombre.