¡Justo en el acto! Alexa sorprendió a su papá con su amante

Alexa, hija de Coryna y Reymundo, sorprendió a su papá y a su amante desnudos sobre la cama de su mamá. Revela en la clínica de emociones que está muy molesta con su papá por lo que le hizo a su mamá, justo en el día de la operación de su mamá. Además, cuenta que Paulina, la amante de su papá, era tan cercana a la familia que ella le decía tía. ¿Cuál sería la mejor manera en que Alexa pueda ayudar a su mamá?