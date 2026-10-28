¡Ya ni la friegan! Diego es menor de edad y ya lo pusieron a trabajar

A Diego lo sacaron de estudiar para meterlo a trabajar, pero no quiere mantenerlos y advierte que él sí quiere ser alguien en la vida. Pero hay un dato muy importante... ¡se les olvida que Diego sigue siendo menor de edad! Diego recibirá orientación de parte de los especialistas de la clínica de emociones para exigir sus derechos. ¿Qué camino decidirá tomar Diego para que sus padres se hagan responsables de sus estudios?