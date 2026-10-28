Mis padres me sangran | Programa del 28 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Miguel revela que sus papás dejaron de trabajar para que él y su hermano los mantengan, pero María asegura que sus hijos son unos chillones que no quieren aportar a la casa. Diego, quien aún es menor de edad, acusa a su mamá de haberlo sacado de estudiar para meterlo a trabajar. Mientras la pareja de Miguel le exige que haga algo para que dejen de mantener a su mamá, la abuela de Diego y Miguel pondrá el ejemplo en la clínica de emociones.