¡Qué poco aguantan! María no entiende por qué sus hijos no quieren aportar a la casa

María no entiende por qué a sus hijos les duele aportar dinero a la casa después de todo lo que ella les ha dado; por más de treinta años, María ha sido comerciante y gracias a ello, sus hijos tienen estudios, comida y un techo donde vivir. María que anden de chillones porque sus papás dejaron de trabajar. ¿María les estará quitando derechos que les corresponden? ¡Ojo con el hijo que sacaron de la escuela para meterlo a trabajar!