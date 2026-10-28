¡Es un borracho mantenido! Elena arremete contra su hija y su yerno

Elena, la mamá de María, entra a la clínica de emociones muy molesta por lo que está sucediendo con su hija y sus nietos. Cuenta que sus nietos le han pedido dinero prestado para dárselo a sus papás, pues ellos se lo exigen. Por si fuera poco, revela que el esposo de María es un borracho mantenido. ¿Elena debería mantener a sus nietos y a su hija? ¿Cómo podría ayudar Elena a sus nietos?