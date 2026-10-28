¡Está harta! Sofía no piensa seguir manteniendo a su suegra

Sofía, la concubina de Miguel, le quiere poner un ultimátum en su relación y, al entrara en la clínica de emociones, aprovecha la oportunidad para decirle un mensaje directo a la mamá de Miguel. Sofía revela que su suegra le exige $1,500 pesos semanales y, aunque ama a Miguel, no está dispuesta a seguirle dando dinero. ¿Deberían salirse de la casa de la mamá de Miguel?