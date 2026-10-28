¡Está harta! Sofía no piensa seguir manteniendo a su suegra
La suegra de Sofía le exige $1,500 pesos semanales por vivir en casa de ella, pero Sofía ya está harta de la situación. ¿Por qué no se va si no está cómoda?
Sofía, la concubina de Miguel, le quiere poner un ultimátum en su relación y, al entrara en la clínica de emociones, aprovecha la oportunidad para decirle un mensaje directo a la mamá de Miguel. Sofía revela que su suegra le exige $1,500 pesos semanales y, aunque ama a Miguel, no está dispuesta a seguirle dando dinero. ¿Deberían salirse de la casa de la mamá de Miguel?