¡El apoyo se convirtió en obligación! Los papás de Miguel dejaron de trabajar y ahora debe mantenerlos

Miguel revela que, lo que comenzó como un apoyo para sus papás, se convirtió en una obligación. Además, cuenta que sus papás ya sacaron a su hermano de estudiar para meterlo a trabajar. Miguel cuenta que todo empeoró hace tres meses, cuando sus papás decidieron dejar de trabajar. ¿Por qué tomaron esa decisión? Según Miguel, sus papás no le dieron ninguna razón. ¿Miguel debería mantener a sus papás?