¡Mejor pagar el anexo de su padrastro que pagar una renta! Diego quiere que Fernanda lo entienda
Diego le pide a su esposa Fernanda que entienda que a su mamá no le alcanza para pagar el anexo y por eso tienen que ayudarla. Por otro lado, Diego quiere hacerle ver a su mamá que se está pasando con Fernanda, pues pudo demandar a Daniel, marido de la mamá de Diego. Finalmente, Diego trata de hacerle ver a su esposa que le sale más barato pagar el anexo que pagar una renta. Bueno, eso sólo si pagan el anexo entre cinco. ¿Se pondrán de acuerdo?