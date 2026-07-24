¡Las primeras traiciones sacuden Survivor México! Halcones consigue monedas y la estrategia cambia el juego

La estrategia comienza a tomar un papel protagónico en Survivor México La Reliquia en Llamas. La Tribu Halcones consigue 10 monedas para utilizarlas en el mercado, donde también se encuentra una parte de La Reliquia en Llamas, un elemento que podría ser clave en el desarrollo de la competencia. Sin embargo, la emoción por la recompensa pronto da paso a la polémica, ya que empiezan a surgir las primeras traiciones y algunos sobrevivientes toman decisiones pensando en su beneficio personal antes que en el de la tribu. Estas acciones generan dudas y tensan la convivencia, dejando una gran incógnita: ¿actuaron por conveniencia o todo forma parte de una estrategia mucho más grande?

