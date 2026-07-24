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¡Noemí se podría quedar sin casa por culpa de la pareja de su papá!

Noemí tiene miedo de que jueguen con su papá por interés y advierte que podría quedarse en la calle porque su papá le da preferencia a su pareja.

El papá de Noemí está ciego y no puede ver que su pareja sólo está con él por interés; lo único que quiere Noemí es que no jueguen con sus sentimientos y se aprovechen de él. Además, Noemí revela que su papá la quiere sacar de su casa para meter a su pareja y no está dispuesta a permitirlo. Las tragedias en la vida de Noemí llegaron muy temprano, cuando falleció su mamá.

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