¡Noemí se podría quedar sin casa por culpa de la pareja de su papá!

El papá de Noemí está ciego y no puede ver que su pareja sólo está con él por interés; lo único que quiere Noemí es que no jueguen con sus sentimientos y se aprovechen de él. Además, Noemí revela que su papá la quiere sacar de su casa para meter a su pareja y no está dispuesta a permitirlo. Las tragedias en la vida de Noemí llegaron muy temprano, cuando falleció su mamá.