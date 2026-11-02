¡Que se larguen! Las hijas de Eduardo no aprueban su relación con una mucho menor que él

A Eduardo no le parece que sus hijas se opongan a la relación que él tiene con Paulina; asegura que aún se siente joven y tiene derecho a vivir con quien él quiera. Además, sentencia que, si a sus hijas no les parece su relación con Paulina, será mejor que se larguen de su casa. ¿Por qué Eduardo puso sus ojos en una mujer que tiene prácticamente la misa edad que sus hijas? ¡Ojo a los fuertes reclamos de Andrea!