¡Quiere los bienes de su marido para sus hijas! Silvia advierte que la concubina de su esposo no le quitará nada a sus hijas
Silvia revela que tiene planes de divorciarse de Eduardo para dejarle sus bienes a sus hijas, pues no permitirá que la concubina de él se quede con algo.
Aunque Eduardo ya tiene una nueva relación con Paulina, lleva casi 35 años casado con la mamá de sus hijas Andrea y Margot. De manera sorpresiva, Silvia entra al foro de Acércate a Rocío buscando divorciarse para que sus hijas obtengan la mitad de los bienes de Eduardo, pues están casados por bienes mancomunados. Silvia se desahoga en la clínica de emociones y explica por qué se separó de Eduardo. ¿Legalmente Silvia podría darle algunos bienes a sus hijas?