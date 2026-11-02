¡Quiere los bienes de su marido para sus hijas! Silvia advierte que la concubina de su esposo no le quitará nada a sus hijas

Aunque Eduardo ya tiene una nueva relación con Paulina, lleva casi 35 años casado con la mamá de sus hijas Andrea y Margot. De manera sorpresiva, Silvia entra al foro de Acércate a Rocío buscando divorciarse para que sus hijas obtengan la mitad de los bienes de Eduardo, pues están casados por bienes mancomunados. Silvia se desahoga en la clínica de emociones y explica por qué se separó de Eduardo. ¿Legalmente Silvia podría darle algunos bienes a sus hijas?