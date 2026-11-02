¿Giro de guión? Ivonne Montero comienza a ganarse la confianza del Equipo Resistencia: “Yo sé que es buena persona”

Kunno y Mono Osuna tuvieron una charla sobre el Equipo Disfuncional y allí destacaron a Ivonne Montero. La actriz ha tenido ciertas diferencias con los Granjeros de su propia alianza y su postura no está del todo clara. En este contexto, ambos participantes llegaron a la conclusión de que “es buena persona” y que es la Granjera que “más vale la pena” del otro bando. ¿Se suma un nuevo aliado al Equipo Resistencia?