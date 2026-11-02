¡Son unas ardidas! Paulina le exige a las hijas de Eduardo que los dejen en paz
Paulina es de la misma edad que las hijas de su pareja, quienes no la bajan de vividora y oportunista, pero Paulina asegura que para el amor no hay edad.
Paulina, la madrastra de Andrea, asegura que en el amor no hay edades y, si Eduardo y ella se quieren, sus hijas salen sobrando; ellas ya están bastante grandecitas para estar dependiendo de él. Paulina dice que lo mejor es que ellas hagan su vida aparte y dejen de estar de ardidas queriendo separarlos. Paulina revela que ella no trabaja porque Eduardo no se lo permite, pues ella es quien lo atiende. ¿Por qué la hija de Eduardo no la baja de vividora?