¡No lo dejarán en la calle! El papá de Andrea se metió con una mucho menor que él

Andrea no está de acuerdo con que su papá se haya involucrado con una mujer mucho menor que él, quien podría ser su hija. Asegura que lo único que quiere ‘esa mujer’ es dejarlo en la calle y no está dispuesta a permitirlo. Andrea tiene 33 años y cinco hijos; por temas de violencia, se separó del papá de sus hijos cuando la más pequeña estaba por nacer. Pero a Andrea la han acompañado los problemas desde que ella nació.