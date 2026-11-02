¡Puros malos tratos! Margot dejó la casa de su papá por culpa de su concubina
Desde que conocieron abruptamente a la concubina de su papá, Margot y su hermana recibieron muy malos tratos y, al parecer, tienen diferencias irreconciliables.
Mientras Eduardo explica por qué le pide a su hija Andrea que le haga de comer a él y a su concubina, Margot, la otras hija de Eduardo, entra a la clínica de emociones para explicar por qué se salió de casa de su papá para irse a vivir con su hermana. Margot revela con detalles las malas actitudes que ha tenido la concubina de su papá. ¿Cómo podrían llevarse bien las hijas de Eduardo con su concubina?