Puso a mi papá en nuestra contra | Programa del 2 de noviembre 2026 de Acércate a Rocío

El papá de Andrea tiene una relación con una mucho menor que él, quien según ella, lo quiere dejar en la calle. Eduardo advierte que si sus hijas no aprueban su relación, deberían salirse de su casa. Paulina, la concubina de Eduardo, sólo pide que los dejen en paz, pues son unas ardidas. Mientras Margot explica por qué ella y Andrea no se llevan bien con Paulina, la aún esposa de Eduardo aparecerá para revelar sus planes.