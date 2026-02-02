¿A quién le corresponde pagar el anexo del esposo de Elena?

Elena revela que Fernanda sabía del ‘problemita’ de la pareja de Elena cuando se fueron a vivir a su casa. Ahora, Elena advierte que, si a su nuera le molestaba vivir con el esposo de Elena, ella tiene que pagar para que lo cuiden. Incluso, Elena propone una solución: si a Fernanda no le gusta vivir en casa de su suegro, la puerta está muy grande. ¿Elena le debería agradecer a Fernanda porque anexaron a su marido o Fernanda tendría que pagar esos gastos? Elena detalla cómo Daniel trataba su ‘problemita’ en un cuarto de azotea.