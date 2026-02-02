¿A quién le corresponde pagar el anexo del esposo de Elena?
Elena asegura que, cuando su hijo y Fernanda llegaron a vivir con ella, Fernanda sabría del ‘problemita’ de Daniel. Si lo anexaron por culpa de Fernanda, ¿quién debe pagar?
Elena revela que Fernanda sabía del ‘problemita’ de la pareja de Elena cuando se fueron a vivir a su casa. Ahora, Elena advierte que, si a su nuera le molestaba vivir con el esposo de Elena, ella tiene que pagar para que lo cuiden. Incluso, Elena propone una solución: si a Fernanda no le gusta vivir en casa de su suegro, la puerta está muy grande. ¿Elena le debería agradecer a Fernanda porque anexaron a su marido o Fernanda tendría que pagar esos gastos? Elena detalla cómo Daniel trataba su ‘problemita’ en un cuarto de azotea.