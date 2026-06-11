¿La dejarán en la calle? Sofía podría quedarse sin techo porque se están repartiendo la herencia de su abuela

La abuela de Sofía los crió en un departamento del que las quieren despojar como si fueran extrañas y revela que se han repartido la herencia de su abuela como han querido; ni a ella ni a su papá los han tomado en cuenta. Sofía está muy molesta con su tía pues cuando su abuela estuvo muy enferma no se preocupó por ella ni llegó a su funeral. Los problemas para Sofía y su hermana comenzaron cuando eran muy jóvenes porque sus papás tuvieron problemas de adicciones.