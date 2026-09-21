Está de arrimado en su propia casa | Programa del 21 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
La mamá de Roberto quiere correr a su padre de su casa, pero Don Florentino advierte que no se dejará, porque su casa le pertenece. ¿Tomarán medidas legales?
Roberto acusa a su mamá de tratar mal a Don Florentino, su abuelo, y de querer correrlo de su propia casa. Sin embargo, Patricia asegura que esa casa le pertenece porque su mamá se lo dijo antes de morir. Don Florentino está harto de su hija Patricia y de Mario, quien se niega a entregar la tarjeta de Don Florentino, pues con ese dinero cubren los gastos de la casa. ¿Llegaría a enfrentar consecuencias legales?