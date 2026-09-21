¡Que goce! Patricia le sugiere a su papá que disfrute el tiempo que le queda de vida

El papá de Patricia la quiere correr de su casa con todo y su familia, pero ella no piensa salirse, pues esa casa le pertenece a ella; así lo dijo su difunta madre. Patricia le pide a su papá que disfrute lo que le queda y que deje de pelear. ¿Patricia sería capaz de correr a su papá de su casa? Patricia asegura que su papá le causa muchos problemas por su carácter complicado.