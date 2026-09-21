¡Rocío lo regañó! Mario se niega a entregar la tarjeta de Don Florentino
Ante la negativa de entregar la tarjeta de Don Florentino, Mario podría enfrentar problemas legales; todo cambió después del fuerte regaño de Rocío.
Mario, esposo de Patricia, entra a la clínica de emociones y, aunque Rocío le pide que le entregue la tarjeta de Don Florentino, Mario se niega porque con ese dinero cubren los gastos de la casa. Rocío decide explicarle las consecuencias legales que podría enfrentar por robarle la tarjeta a Don Florentino.