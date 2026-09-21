"¡La voy a denunciar!”, Don Florentino está harto de los malos tratos de su propia hija

Don Florentino asegura que ni su hija Patricia, ni su familia, caben en su casa y necesita que se vayan. Asegura que su hija ya se apoderó de su tarjeta y ahora va por su hogar. Don Florentino se pregunta qué clase de hija tiene que le paga mal. ¿Habrá hecho algo mal Don Florentino al educar a su hija? ¡Don Florentino quiere tomar acciones legales contra su hija! ¿Debería?