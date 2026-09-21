¡Parece que estorba! Roberto acusa a su mamá de tratar mal a su abuelo
Roberto confiesa que su mamá trata muy mal a su abuelo: le quitó su tarjeta y ahora lo quiere correr de su propia casa. ¿Por qué lo permite su abuelo?
A Roberto le parece muy injusto cómo su mamá trata a su abuelo; él no se lo merece. Le quitó su tarjeta, lo sacó de su cuarto y ahora lo quiere sacar de su casa. Roberto asegura que pareciera que su abuelo estorba en su propia casa. Roberto revela que todo comenzó hace tres años, cuando falleció su abuela Cristina.