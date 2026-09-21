¡Parece que estorba! Roberto acusa a su mamá de tratar mal a su abuelo

A Roberto le parece muy injusto cómo su mamá trata a su abuelo; él no se lo merece. Le quitó su tarjeta, lo sacó de su cuarto y ahora lo quiere sacar de su casa. Roberto asegura que pareciera que su abuelo estorba en su propia casa. Roberto revela que todo comenzó hace tres años, cuando falleció su abuela Cristina.