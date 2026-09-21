¡Que lo deje en paz! Guadalupe defiende a su papá de su propia hermana

Guadalupe, hija de Don Florentino, le ha pedido a su papá que se vaya a vivir con él, pero Don Florentino se niega, pues él tiene su propia casa. Guadalupe sólo le pide a su hermana que lo deje en paz y que lo deje vivir tranquilo. ¿Guadalupe decidirá tomar acciones legales contra su propia hermana?