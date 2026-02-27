El hijo de Estrella repite su historia: se relacionó con una narcisista y ahora se arrepiente

Estrella le advirtió a su hijo y no él no la quiso escuchar. Estrella asegura que su hijo cometió un grave error al tener una hija con una mujer narcisista; ahora está pagando las consecuencias y no puede tener a su hija a su lado. ¡Estrella asegura que no permitirá que esa mala mujer lo siga maltratando! Ahora, Estrella reflexiona y concluye que se está repitiendo la historia, pues ella pasó por lo mismo.