¡No se lo ganó en una rifa! Gloria le advierte a su nuera que sabía a lo que se atenía con su hijo

Gloria, mamá de Javier, defiende a su hijo y sentencia que Ana sabía que Javier tuvo esposa e hijo antes que ella; ahora, ¿para qué se juntó si se va a estar quejando? Además, Gloria le recuerda a Ana que ella lo eligió. Gloria está muy molesta y acusa a Ana de no estar al pendiente de su nieto, pues se ha dado cuenta cómo lo trata cuando Gloria pasa tiempo en casa de Javier.