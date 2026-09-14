¡Lo aceptó viudo y con un hijo! Ana está harta de la exesposa difunta de Javier

Ana ya aceptó a Javier con su pasado, pero siente que se está aprovechando de eso; mientras tanto, ya le dijo que se divorcie de ella y se case con la tumba de su exmujer. Ana lleva dos años casada con Javier y sabía que él era viudo y que tenía un hijo. ¿Cómo comenzaron los problemas para Ana y Javier por culpa de su difunta exesposa?