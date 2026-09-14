¿Sólo se dan apoyo emocional? Paola confiesa que ha visto a su cuñado con otra
Paola revela que ha visto a su cuñado abrazando a la prima de su difunta exesposa, pero él dice que sólo se apoyan mutuamente. ¿Tendrán un romance?
Paola, hermana menor de Ana, entra a la clínica de emociones para revelar lo que vio en un supermercado. Paola cuenta con detalles que ha visto a su cuñado abrazado de otra mujer que no es su hermana. Según Paola, la chica en cuestión es Tamara, prima hermana de Daniela, su difunta exesposa. ¿Javier tendrá algo con Tamara o sólo serán apoyo mutuo?