¿Sólo se dan apoyo emocional? Paola confiesa que ha visto a su cuñado con otra

Paola, hermana menor de Ana, entra a la clínica de emociones para revelar lo que vio en un supermercado. Paola cuenta con detalles que ha visto a su cuñado abrazado de otra mujer que no es su hermana. Según Paola, la chica en cuestión es Tamara, prima hermana de Daniela, su difunta exesposa. ¿Javier tendrá algo con Tamara o sólo serán apoyo mutuo?