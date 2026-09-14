¿Ella era el panteón? Tamara revela su romance y su embarazo de un casado

Tamara, amante de Javier, entra a la clínica de emociones para sacar a la luz su romance y contar su versión de los hechos. Aunque Tamara sabía que Javier era casado, desde hace un año el le dijo que se iba a separar. ¿Será que cuando Javier le decía a Ana que iba al panteón, se iba con Tamara? Ahora, Tamara espera un hijo de Javier, quien al parecer, no tiene planes de divorciarse de Ana. ¿Lograrán ponerse de acuerdo?