Bicolor acepta reto de shot de La Bebeshita, pero termina completamente EMPAPADO (VIDEO)
La influencer desafío a Kevyn Contreras a tomar una botella sin tomarse un respiro y terminó en estragos en La Granja VIP
Kevyn Contreras “Bicolor” aceptó uno de los retos de Daniela Alexis “La Bebeshita”. La prueba consistía en terminar una botella de agua de forma continua, sin tomar un respiro en el medio. El comediante, muy confiado, creyó que iba a poder superar el reto, pero terminó completamente mojado y habiendo provocado estragos en La Granja VIP Segunda Temporada. Las risas, claramente, no faltaron.