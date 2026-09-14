Sigue casado con la difunta | Programa del 14 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío
¿Necesitan terapia? Ana está convencida de que su esposo no logra superar a su difunta exesposa, pero la hermana de Ana le quitará la venda de los ojos.
Ana está harta de que su esposo no logre superar a su difunta exesposa, mientras él no entiende cómo Ana puede sentir celos de una muerta. La suegra de Ana defiende a su hijo y la critica por no atender bien a su nieto. Por otro lado, la hermana de Ana hará una fuerte confesión que cambiará el rumbo de la historia.