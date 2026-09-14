¡Le tiene celos a una muerta! La esposa de Javier no entiende lo que él tiene con su difunta exmujer

Javier no entiende por qué su esposa es tan celosa si nunca le ha dado razones; ella sabía que Javier tenía un hijo y ahora se queja por cuidarlo. Para Javier, su esposa perdió la razón por sentir celos enfermizos de su difunta exesposa. Cabe mencionar que Javier, cada que discute con Ana, se va al panteón a platicar con su difunta ex.