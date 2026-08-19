¿Le hacen daño? Guadalupe acusa a su ex de hacerle dalo a su hija con su nueva relación

Guadalupe, mamá de Laila y exesposa de Omar, entra a la clínica de emociones para responder por qué ha sido tan celosa con Omar. Según Guadalupe, Marisol y Omar no se aman, y asegura que le están haciendo mucho daño a Laila por obligarla a vivir con ellos. Guadalupe no entiende las consecuencias de las agresiones de su hija hacia Marisol. ¿Intentará influenciar en su hija para bien?