Así fue Al Extremo: ¡De garnachas gigantes a La Granja VIP!

Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura probó las enormes garnachas de “La Güera”; Jorge “El Diablo” Becerril reportó una intensa fuga de agua y un hallazgo en distintos puntos de CDMX; mientras María Karunna habló sobre su llegada a La Granja VIP y los retos que espera enfrentar.