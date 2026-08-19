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En Vivo

Así fue Al Extremo: ¡De garnachas gigantes a La Granja VIP!

Una emisión con sabores enormes, reportes desde las calles de CDMX y nuevos rostros para La Granja VIP.

Por: Redacción Azteca UNO

Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura probó las enormes garnachas de “La Güera”; Jorge “El Diablo” Becerril reportó una intensa fuga de agua y un hallazgo en distintos puntos de CDMX; mientras María Karunna habló sobre su llegada a La Granja VIP y los retos que espera enfrentar.

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