"¡Siempre fue celosa!”, Omar acusa a su ex de sus celos enfermizos

Omar, concubino de Marisol y pareja de Laila, asegura que Laila fue está influenciada por su mamá para ponerla en contra de él y de Marisol; no se da cuenta que por sus celos está dañando a su hija. Omar asegura que su ex debe entender que su relación terminó y, por el bien de todos, deben llevar la fiesta en paz. Incluso, Omar ha perdido su trabajo por una escena de celos de la mamá de Laila. ¡Increíble!