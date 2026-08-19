"¡Es celosa porque lo ama!”, Laila justifica los celos de su mamá por su padre

Laila, hija de Omar, advierte que nunca le perdonará a su papá que las haya dejado para irse a vivir con una mujerzuela. No puede creer cómo su papá prefiere mantener a la hija de su amante y a ella no le quiere dar para sus estudios. Laila sólo espera que su papá abra los ojos y regrese al lado de su mamá. Laila conocerá las consecuencias de sus actos en la clínica de emociones. ¿Por qué Laila no acepta la nueva relación de su papá? Marisol trata de hacer entender a Laila que nunca se interpuso entre él y su mamá.