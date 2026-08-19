¡María Karunna llega a La Granja VIP con un nuevo reto!

María Karunna llegó a Al Extremo para hablar sobre su incorporación a La Granja VIP. La participante señaló que uno de sus objetivos será aprender a cuidar a los animales y adaptarse a las circunstancias que surjan dentro de la competencia. Karunna reconoció que será un gran reto, pero aseguró que llega con toda la actitud para enfrentar esta nueva experiencia.