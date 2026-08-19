¡La tiró por las escaleras! Marisol ha sido violentada por la hija de su pareja

Marisol asegura que la hija de su pareja les hace la vida imposible, a ella y a su hija. Además, denuncia que ‘esa chamaca’ está tan loca que fue capaz de tirarla por las escaleras. ¡Es capaz de cualquier cosa! Los especialistas de la clínica de emociones le advierten de las consecuencias legales que podrían existir tras semejante agresión.