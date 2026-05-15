¡La ven como criada! Martha no quiere que su hija cuide a su suegro

Martha, la mamá de Gloria, no se explica por qué su hija se tendría que hacer cargo de su suegro si nunca se hizo cargo de su papá; asegura que su yerno sólo ve a Gloria como una criada que cuida a su papá y no es justo. Gloria ya tiene suficientes responsabilidades con sus hijos para aventarse una más. Martha asegura que educó bien a Gloria, pero cree que le están cargando la mano con los cuidados de su suegro. ¿Martha debería llevarse a su hija Gloria y a su nieto lejos de Carlos para evitar que cuide a Don José?