¡La ven como criada! Martha no quiere que su hija cuide a su suegro
Martha asegura que tratan a su hija como una criada y advierte que, si su hija no cuidó a su padre en su vejez, no tiene por qué cuidar de su suegro.
Martha, la mamá de Gloria, no se explica por qué su hija se tendría que hacer cargo de su suegro si nunca se hizo cargo de su papá; asegura que su yerno sólo ve a Gloria como una criada que cuida a su papá y no es justo. Gloria ya tiene suficientes responsabilidades con sus hijos para aventarse una más. Martha asegura que educó bien a Gloria, pero cree que le están cargando la mano con los cuidados de su suegro. ¿Martha debería llevarse a su hija Gloria y a su nieto lejos de Carlos para evitar que cuide a Don José?