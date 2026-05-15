¡Todo por el abuelo! Diego está dispuesto a dejarlo todo para cuidar a su abuelo

Diego, hijo de Carlos y Gloria, le pide a su mamá que reflexione, pues le asegura que a ella no le gustaría que él tratara como ella trata a su abuelo. A Diego no le cuesta cuidar de su abuelo, pues siempre vio por él; advierte que si es necesario, él está dispuesto a dejar de trabajar y estudiar por el bienestar de su abuelo. Diego revela que su abuelo tiene moretones y se queja de los malos tratos de Gloria. ¿Cómo podría Diego apoyar a su abuelo sin poner en riesgo su trabajo o sus estudios?