¡Es una mocosa desastrosa! Isaac confirma que no quiere a la hija de su novia

Isaac, novio de Steffany, cuenta su versión sobre un polémico episodio que vivió con ella. Aclara que la hija de Steffany es una mocosa desastrosa, por lo que no la puede incluir en varios planes. Para Steffany, Isaac es intolerante con su hija porque está un proceso de adaptación. Isaac deja claro que, por el momento, no quiere tener niños cerca. ¿Por qué decidió andar con Steffany?